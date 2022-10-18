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Isparta'da "Geri Dönüşüm Evi" ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

AA

Isparta'da "Geri Dönüşüm Evi" ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeniden değerlendirilen atıklarla yapılan eşyalar ve nostaljik ürünler, Geri Dönüşüm Evi'nde sergileniyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde Isparta Belediyesince oluşturulan Geri Dönüşüm Evi'ni ziyaret edenler eski günlere yolculuk yapıyor.

Isparta Belediyesi El Sanatları Eğitmeni Fatma Çevikbaş, gazetecilere, atölyede 3 personelle eski eşyaları yenileyip geri dönüştürdüklerini söyledi.

Geri Dönüşüm Evi'nin 4 odasını farklı konseptlerle düzenlediklerini anlatan Çevikbaş, "Kullanılmayan telefon kulübesinden kütüphane, küvetten koltuk, 1970'li yılların sanatçılarının yer aldığı posterlerden bir köşe oluşturduk. Atık lastiklerden çiçeklik ve sehpalar, kömür küreklerinden saatler yaptık. Atık malzemeler sayesinde bez bebekler yaparken ortaya sanat eserleri çıkarmaya çalıştık." dedi.

Evde yaklaşık 2 bin 500 eşyanın sergilendiğini kaydeden Çevikbaş, ziyaret edenlerin eski günlerine döndüğünü dile getirdi.

Çevikbaş, geri dönüştürdükleri malzemelerden yaptıkları folklorik bez bebekler için Kültür ve Turizm Bakanlığından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" belgesi aldıklarını ifade etti.

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