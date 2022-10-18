Isparta'da yağmur suyu mazgalları çalındı

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ISPARTA(AA) - Isparta'da bir süre önce çalındıkları için yenilenen yağmur suyu mazgalları yeniden çalındı.



Kentte gece saatlerinde farklı noktalarındaki mazgallar yerinden sökerek götürüldü. Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalınan ızgaraların yerine yenisi monte edildi. Hırsızlık olayıyla ilgili adli işlem başlatılması için şikayette bulunuldu.



Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, son aylarda yağmur suyu ızgaralarının hırsızlık olaylarında ciddi artışlar yaşandığını belirtti.



Yağmur suyu ızgaralarının özellikle gece saatlerinde çalındığına dikkat çeken Kaya, bu durumun bazı olumsuzluklara neden olduğunu söyledi.



Kaya, "Bunlar gece çalınınca kazaya ve sokak hayvanlarının canına neden olabilmekte. Sabah bir evladımızın okula giderken mazgalın içerisine düşme tehlikesi de bulunmakta. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle bir olumsuzluk gördükleri zaman en yakın emniyet güçlerine veya zabıta müdürlüğümüze bilgi verebilirler." dedi.



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