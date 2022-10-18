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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da üzerine sıcak su dökülen anaokulu öğrencisi yaralandı

AA

Isparta'da üzerine sıcak su dökülen anaokulu öğrencisi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, üzerine sıcak su dökülen anaokulu öğrencisi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Kamile Gürkan İlkokulu ana sınıfında görevli bir öğretmen, derste bir etkinlikte kullanmak için hazırladığı sıcak suyu sürahi ile taşımak istedi. Sapı kırılan sürahideki sıcak su 6 yaşındaki Mehmet Ali Sarpdağ'ın üzerine döküldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sarpdağ, tedaviye alındı.

Baba Bayram Sarpdağ, gazetecilere, çocuğunun yaralandığı haberini iş yerinde aldığını söyledi. Bunun üzerine önce okula daha sonra da hastaneye gittiğini anlatan Sarpdağ, "Çocuğumu hastaneye almışlar, hastaneye geldiğimde fenalaştım. Okulda sıcak su devrilmiş üzerine, sıcak suyla turşu yapacaklarmış. Sıcak suyun taşındığı sürahinin sapı kırılmış." diye konuştu.

Sarpdağ'ın doktoru Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Kart ise, hastaneye getirildiğinde çocuğun genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İlk müdahalenin acilde yapıldığını belirten Kart, şunları söyledi:

"Hastamızın yüzde 25 ila 30 oranında gövdesinde, üst bacaklarında ve bir kolunda ikinci derece yanıkları mevcut. İlk olarak acil serviste pansumanlarını yapıp tedavisine başladık, servisimize yatırdık. Şu anda sıvı veriyoruz, geri kalan tedavilerine de ameliyathanede devam edeceğiz. Bir hafta, on gün kadar tedavimiz devam edecek."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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