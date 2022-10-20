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ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda, dana etinin kilogramı ortalama 102 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Dana eti Kg 102,00 TTS İnek sütü Lt. 7,50 TTS Elma Kg 8,00 MTS

Elma (Sanayi tipi) Kg 2,40 TTS Yaş üzüm Kg 6,00 MTS Şeftali Kg 6,00 MTS



MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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