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ISPARTA (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi memleketi Isparta’ya getirildi.

Isparta Valiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Yavaş'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 5 Ekim 2022'de Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altındayken 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 22 Ekim Cumartesi günü Büyükgökçeli köyü meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecektir."

Öte yandan, şehit Yavaş için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Askeri uçaktan alınan Yavaş’ın, Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin yakınlarının koluna girerek teselli etmeye çalıştı.

Karşılama törenine, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

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