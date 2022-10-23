Isparta'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamil Usta'nın kullandığı 16 SPP 63 plakalı otobüs, Isparta-Konya kara yolu Büyükgökçeli köyü kavşağında aynı istikamette seyreden Salih Mutlucan idaresindeki 32 HC 256 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile eşi Fatma Mutlucan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün ayını istikamette seyreden minibüsle ana yola çıktığı sırada çarpışması yer alıyor.

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