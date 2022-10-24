Isparta'da meyve birliği kurulacak

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da ürünlerin markalaşma çalışmalarının yürütülmesi, rekabet gücünün artırılması ve aracısız pazarlama imkanının oluşturulması amacıyla meyve birliği kurulacak.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, yaptığı açıklamada, Isparta'nın bir tarım kenti olduğunu ve 251 bin 282 dekar alanda elma, kiraz, şeftali, üzüm, çilek başta olmak üzere çeşitli meyvelerin üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çiftçilerin ürünlerini pazarlamada, rekabette bazı problemler yaşadıklarını aktaran Çelik, "Sezon başında üretilen elmalar 7 liradan satılırken şimdi 4 liraya kadar düştü. Kiraz üreticisi de sezon başında 30 liraya sattığı ürünü sezon ortasında 15 liraya satmak zorunda kalıyor. Üreticiler emeğinin karşılığını alamıyor ve mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, üreticilerin sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını ve onları tek çatı altında toplayacak bir birlik kurmaya karar verdiklerini bildirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde meyve birliği kurulacağını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Birlik ile başta elma olmak üzere meyvecilik konusunda araştırma çalışmaları yürütülmesi, rekabet gücünün artırılması, markalaşma çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca aracısız pazarlama imkanının oluşturulmasına da fırsat tanınacak. Çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesi sağlanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.