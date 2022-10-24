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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA

Isparta'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

ISPARTA (AA) - Isparta’da evde çıkan yangınında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Doğancı Mahallesi 2462 Sokak'ta Elif Mercan'a ait 2 katlı evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Elif Mercan, Melike Nur Mercan ve Veli Mercan olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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