Isparta'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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ISPARTA (AA) - Isparta’da evde çıkan yangınında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Doğancı Mahallesi 2462 Sokak'ta Elif Mercan'a ait 2 katlı evde soba tutuşturulurken benzin kullanılması sonucu yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Elif Mercan, Melike Nur Mercan ve Veli Mercan olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.





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