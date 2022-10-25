Ispartalı öğrenci uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da 5. sınıf öğrencisi Emir Talha Yıldızhan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olmayı başardı.

Şehit Polis Mehmet KaracaTilki Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören 11 yaşındaki Emir Talha Yıldızhan, 5. ve 6. sınıf kategorisinde 18 bin 33 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Emir Talha Yıldızhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarının, planlı çalışmayla geldiğini söyledi.

Matematiğe olan yeteneğinin 1. sınıfta öğretmeni tarafından fark edildiğini belirten Yıldızhan "Matematiğe olan yeteneğimi keşfeden öğretmenim Kadir Uysal beni BİLSEM’e yazdırmak istedi. BİLSEM’e kayıt olduktan sonra öğretmenlerim beni sınava tabi tuttu, o sınavda derece elde edince matematiğe olan sevdam daha da arttı. Her gün kendimi geliştirmek için ders çalıştım. Öğretmenlerim tarafından uluslararası matematik yarışmasına katılacağım söylendiği zaman çok gurur duydum. Yarışmaya katıldığımda derece bekliyordum ama birinciliği düşünmüyordum. Sonuçlar açıklandığında 15 soruda 15 net yaparak dünya birincisi oldum, çok mutluyum." diye konuştu.

İleride beyin cerrahı olmak istediğini dile getiren Yıldızhan, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya devam edeceğini ifade etti.

Baba Alparslan Yıldızhan da yarışmanın sonucundan gurur duyduklarını belirterek, "Oğlumun küçüklüğünden beri matematiğe ilgisi vardı. Çocuğumuza sürekli destek olmaya çalıştık. Evde matematikle alakalı aktiviteler gerçekleştirdik. Oğlum 4 yaşından beri piyano çalıyor. Piyano eğitiminin de bu anlamda katkısı olduğunu düşünüyorum. Onun geleceği adına farklı ufukların açılmış olması bizi sevindirdi. Dünya şampiyonluğu oğlumuzun üzerinde bir baskı oluşturacaktır ama bununda üstesinden geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BİLSEM Müdürü Faruk Abdullah Özcan, merkezde 700 kadar yetenekli çocuğun eğitim gördüğünü aktararak, "Öğrencilerimizin çoğu ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde ediyorlar" dedi.



BİLSEM'de görevli matematik öğretmeni Derya Denizgür ise "Kanada’da yapılan matematik sınavı öğrencilerin zekasını ölçmeye yönelik düzenleniyor. Emir Talha matematiğe ve bilime çok ilgili, ileride inşallah daha güzel başarılarla bizi gururlandıracak." dedi.



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