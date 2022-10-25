Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin dava

AA

Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin dava

ISPARTA (AA) - Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü A.Y'nin avukatı ve görgü tanığı Kallı’nın arkadaşı tanık Hilal Topçu katıldı. Davada tutuksuz yargılanan A.Y. ile Kallı'nın avukatı mazeret bildirdiği için duruşmaya katılmadı.

Tanık Topçu mahkemede, emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi.

Olay olmadan önce okul ve yurt arkadaşı Kallı ile el ele yürüdüklerini belirten Topçu, "Rabia köpekler üzerimize geliyor koş dedi ve ben de köpek seslerini duydum. O köpekleri görmüş, üzerimize geliyorlar koş diyerek yola fırladı. Arkadaşım Rabia köpek geldiğini söyleyerek birden yola fırladığında hala el eleydik. Rabia benim bir adım önümdeydi. Araç önce bana sürterek geçti. Döndüğümde Rabia'nın yerde sürüklendiğini gördüm. Hemen yanına giderek nabzını yokladım. O sırada çarpan araç sürücü aracından inerek ben bir şey yapmadım diye bağırdı. Ben de kendisine, 'sana bir şey mi diyorum yalvarırım ambulansı ara' diye seslendim. Zaten olayın şokundaydım. Daha sonra ambulans geldi." ifadelerini kullandı.

Kallı'nın aile avukatlarının bir önceki celsede, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ile soruşturma aşamasında trafik bilirkişisi tarafından tanzim edilen rapor arasında çelişki bulunduğunu, dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi üst kurula gönderilmesi talebini reddeden heyet, bu duruşmada bu talebi kabul etti.

- Olay

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti. 7 Haziran'da davanın ilk duruşması görülmüştü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Isparta Ticaret Borsası
(Görüntülü) EĞİRDİR&#039;DE CUMHURİYET KOŞUSU HEYECANI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EĞİRDİR'DE CUMHURİYET KOŞUSU ...
Ispartalı öğrenci uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER Ispartalı öğrenci uluslararası matematik yarışmasında ...
Isparta'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Isparta'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan ...
Kovada Gölü Milli Parkı sonbahar renklerine büründü
YEREL HABERLER Kovada Gölü Milli Parkı sonbahar renklerine büründü
Isparta'da meyve birliği kurulacak
YEREL HABERLER Isparta'da meyve birliği kurulacak
(Görüntülü) ISPARTA - YOLCU OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI KAMERADA; 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ISPARTA - YOLCU OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜSÜN ...
Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada; 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı ...
Isparta´da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Isparta´da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ...
Isparta'da 800 sporcu Cumhuriyet Kupası için ter döktü
YEREL HABERLER Isparta'da 800 sporcu Cumhuriyet Kupası için ter ...
Isparta'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı ...
Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.