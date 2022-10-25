Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin dava

ISPARTA (AA) - Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü A.Y'nin avukatı ve görgü tanığı Kallı’nın arkadaşı tanık Hilal Topçu katıldı. Davada tutuksuz yargılanan A.Y. ile Kallı'nın avukatı mazeret bildirdiği için duruşmaya katılmadı.

Tanık Topçu mahkemede, emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi.

Olay olmadan önce okul ve yurt arkadaşı Kallı ile el ele yürüdüklerini belirten Topçu, "Rabia köpekler üzerimize geliyor koş dedi ve ben de köpek seslerini duydum. O köpekleri görmüş, üzerimize geliyorlar koş diyerek yola fırladı. Arkadaşım Rabia köpek geldiğini söyleyerek birden yola fırladığında hala el eleydik. Rabia benim bir adım önümdeydi. Araç önce bana sürterek geçti. Döndüğümde Rabia'nın yerde sürüklendiğini gördüm. Hemen yanına giderek nabzını yokladım. O sırada çarpan araç sürücü aracından inerek ben bir şey yapmadım diye bağırdı. Ben de kendisine, 'sana bir şey mi diyorum yalvarırım ambulansı ara' diye seslendim. Zaten olayın şokundaydım. Daha sonra ambulans geldi." ifadelerini kullandı.

Kallı'nın aile avukatlarının bir önceki celsede, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ile soruşturma aşamasında trafik bilirkişisi tarafından tanzim edilen rapor arasında çelişki bulunduğunu, dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi üst kurula gönderilmesi talebini reddeden heyet, bu duruşmada bu talebi kabul etti.

- Olay

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti. 7 Haziran'da davanın ilk duruşması görülmüştü.









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