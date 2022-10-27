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Ispartalı soba ustası, ata mesleğini ailenin beşinci kuşağına öğretiyor

AA

Ispartalı soba ustası, ata mesleğini ailenin beşinci kuşağına öğretiyor

ISPARTA (AA) - ENES YAPALIKAN - Isparta'da 60 yıldır sobacılık yapan Mehmet Büyükkaytan, mesleğini ailesinin beşinci kuşağına öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çırak olarak 10 yaşında başladığı sobacılığı yarım asırdan fazladır sürdüren Büyükkaytan, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için direniyor.

Zorluklara ve ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden soba ustası Büyükkaytan, dedesinden ve babasından öğrendiği aile mesleği sobacılığı oğlundan sonra torununa da öğretmenin gururunu yaşıyor.

Sanayi Mahallesi'nde oğluyla çalışan 70 yaşındaki Büyükkaytan, 60 yıldır başta soba olmak üzere semaver ve mangal imalatı yapıyor.

- "Artık çırak bulamıyoruz"

Mehmet Büyükkaytan, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra dedesi ve babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladığını, hayatı boyunca sobacılık mesleğinden ekmek yediğini söyledi.

Mesleklerini, ailenin beşinci kuşağı olan torununun devam ettireceğini kaydeden Büyükkaytan, sobacılığın yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Çok sayıda çırak yetiştirdiğini belirten Büyükkaytan, "Artık çırak bulamıyoruz. Eskiden anne babalar yaz tatillerinde çocuklarını yanımıza verirdi. Dükkanımıza gelen çırakların hepsine sobacılığı öğretmeye çalıştık. Çıraklar zamanla gelmek istemedi ya da bu mesleğin ömrünün olmadığını düşünerek başka yerlerde çalışmaya başladı." dedi.

Büyükkaytan, doğal gazın yaygınlaşmasıyla sobaya olan ilginin azaldığına dikkati çekti. Eskiden yılda 100-150 soba sattıklarını anlatan Büyükkaytan, "Şimdi senede 15 sobayı zor satıyoruz. Allaha çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

- "Mesleğimizi beşinci kuşak oğluma da öğretiyoruz"

Ahmet Büyükkaytan ise 60 yıldan fazla geçmişi bulunan aile dükkanını 35 yıldır babasıyla işlettiklerini söyledi.

Ata mesleğini devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki Büyükkaytan, şöyle devam etti:

"Sobacılık mesleğine 8 yaşında babamın yanına çırak olarak başladım, şimdi ise babamla beraber beşinci kuşak oğluma da öğretiyoruz. Çok çırak yetiştirmek istedik ama birçoğu dayanamadı, bırakıp gittiler. Mevsimlik iş olduğu için çıraklar başka işlere yöneldi. Dükkanımızda çırak olarak sadece oğlum kaldı. İleride bu mesleği ona bırakmak istiyorum. İnşallah oğlum da mesleğimizi ileriye götürüp çocuklarına miras bırakır."

- KOSGEB hibe destek sağladı

Büyükkaytan, sobacılığın unutulmaya yüz tutmuş meslek olduğu için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe desteği aldıklarını anlattı.

Bu desteğin kendileri için faydalı olduğunu belirten Büyükkaytan, "Devletimiz sağ olsun desteğini esirgemedi. Sobacılık mesleğinin ölmemesi için bize destek oldular. 50 bin lira makine desteği, 50 bin lira reklam tanıtım desteği aldık. 15 bin lira da işçi çalıştırma desteği alarak bu mesleğimizi sürdürmeye çalışacağız." dedi.

Ahmet Büyükkaytan, Isparta'da aktif olarak soba işiyle uğraşan 2 işletmeden biri olduklarını kaydederek, "Sobacılık azalsa bile bitmeyecek bir meslek. Kırsal kesimlerdeki hobi bahçelerine ve evlere soba yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Dedesiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki Mehmet Büyükkaytan da 1 yıldır okulundan artakalan zamanlarda dedesi ve babasının yanında mesleği öğrenmek için çıraklık yaptığını, "Kuşaklardır süren ata mesleğimiz sobacılığı yaşatmak istiyorum. Erken yaşlarda bir meslek sahibi olmak çok güzel bir duygu. İlerleyen yıllarda ben de bu işi çocuklarıma aktarıp daha da büyütmek istiyorum." dedi.


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