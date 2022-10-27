Isparta'da "Aile Okulu Projesi" kapsamında 2 bin veliye eğitim verildi

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ISPARTA(AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen Aile Okulu Projesi kapsamında Isparta’da 2 bin veliye eğitim verildi.



Kentte düzenlenen eğitim kursunu tamamlayan veliler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Uygun, yaptığı açıklamada, öğrencilerde salgın süreci kaynaklı davranış bozuklarının önüne geçmek için Aile Okulu Projesi'nin yürürlüğe girdiğini, proje kapsamında velilere 350 öğretmenin eğitim verdiğini kaydetti.



Proje katılan velilerin dört haftalık eğitim aldıklarını belirten Uygun, "Halk Eğitim Merkezi olarak ilk başta 350 öğretmenimize eğitim verdik. Öğretmenlerimiz sertifikalarını aldıktan sonra kendi okullarında kendi velilerine yönelik kurslar açtılar. Toplamda 2 bine yakın velimize eğitim verdik. Kurslarımız devam ediyor isteyen velilerimiz başvuruda bulunabilirler. Velilerden aldığımız geri dönüşlere göre kurslarımızın faydalı olduğunu gördük." dedi.



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