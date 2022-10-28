Isparta'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da ev ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki ev ve otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, çaldıkları bisikleti satmaya çalıştığı sırada H.H.E. ve H.H.M'yi yakaladı.

Ekiplerce ele geçirilen 1 bisiklet, 2 motosiklet, 5 otomobil teybi, 1 el radyosu, 5 ses sistemi hoparlör, 1 araç içi vantilatör, 1 akü takviye kablosu, 3 flaş bellek, 1 pense ve 1 atkı sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​























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