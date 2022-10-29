Öğretmenler, Cumhuriyet Bayramı'nı Davraz Dağı'nın zirvesinde kutladı

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ISPARTA (AA) - Isparta'daki Davraz Dağı'nın zirvesine çıkan öğretmenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 99 Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.



Kadir Boylu Ortaokulu ve Şehit Göksel Koç Ortaokulu Dağcılık Kulüplerinden öğretmenler, Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları kapsamında 2 bin 635 rakımlı Davraz Dağı'na tırmandı.

Toplam 34 kişilik ekip, zirvede 99 Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmenler, Davraz Dağı'ndaki anı defterine de Cumhuriyet ile ilgili duygularını yazdı.





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