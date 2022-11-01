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SDÜ'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma konseri düzenlendi

AA

SDÜ'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma konseri düzenlendi

ISPARTA (AA) - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 98. doğum günü dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesinde anma konseri düzenlendi.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Akademik Oda Orkestrasınca Demirel'in sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisi sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, programda yaptığı konuşmada, Süleyman Demirel Üniversitesinin de 30. yaşını kutladığını söyledi.

30. yıl dolayısıyla öğrencilere yönelik logo yarışması düzenlendiğini belirten Dulupçu, şunları söyledi:

"Süleyman Demirel ve onunla özdeşleşen şapkasının yer aldığı tasarım birinci seçildi. Şapka demek modernlik demek, şapka demek çağdaşlık demek. Çağdaşlık, içinde bulunduğunuz dönemin ruhunu yansıtmak demek. Şapka aynı zamanda iletişim, simgeleşmek demek. Simge demek de hafıza demek, nereden geldiğini unutmamak demek. Bu da bize Süleyman Demirel'i hatırlıyor."​​​​​​​

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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