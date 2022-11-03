Isparta'da satırla öğrenci yurduna giren kişi gözaltına alındı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da, kız öğrenci yurduna girerek aralarında husumet olduğu ileri sürülen yurt çalışanına satırla saldırı girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çünür Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurduna gelen O.T, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü yurt çalışanı ile konuşmak istediğini söyledi.

İçeriye alınmayan O.T, otomobilinden aldığı satırla yurda girerek saldırı girişiminde bulundu.

Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda yaralanan olmadı.

Özel güvenlik görevlilerinin çağrısıyla gelen polis ekibi, saldırı girişiminde bulunan O.T. ile yurtta aşçı olarak çalıştığı öğrenilen İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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