Isparta'da yatağında hareketsiz bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yatağında harekesiz bulunan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sarıidris beldesinde, ailesi 2 yaşındaki D.E.İ'nin yatağında hareketsiz yattığını fark etti. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
D.E.İ'nin cenazesi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.