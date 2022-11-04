Isparta Valisi Aydın Baruş ve öğrenciler Eğirdir Gölü çevresinde temizlik yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Valisi Aydın Baruş ve öğrenciler Eğirdir Gölü çevresinde temizlik yaptı

AA

Isparta Valisi Aydın Baruş ve öğrenciler Eğirdir Gölü çevresinde temizlik yaptı

ISPARTA (AA) - Eğirdir Gölü çevresinde Isparta Valisi Aydın Baruş ve ilkokul öğrencileri temizlik yaptı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından "Bana El Ver Susuz Kalma" projesi kapsamında Eğirdir Gölü çevresinde temizlik ve su tasarrufu eğitimi verildi.

Temizlik öncesi göl çevresindeki Köprübaşı mevkisinde verilen eğitimde, Vali Baruş, gölün çekilmesi ve bilinçsiz su tüketimine dikkati çekti.

Eğitim sonrasında VBaruş ile ilçe protokolü ve öğrenciler göl çevresinde temizlik yaptı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere "Ben Bugün 1 Litre Su Tasarruf Ediyorum" yazılı sticker dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) EĞİRDİR GÖLÜ&#039;NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EĞİRDİR GÖLÜ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
(Görüntülü) DİYABET FARKINDALIĞI İÇİN VATANDAŞIN ŞEKERİ ÖLÇÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYABET FARKINDALIĞI İÇİN VATANDAŞIN ...
Isparta’da fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının görüntüleri merak uyandırıyor
YEREL HABERLER Isparta’da fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının ...
Isparta'da yatağında hareketsiz bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta'da yatağında hareketsiz bulunan 2 yaşındaki ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİ YURDUNDA SATIRLI KOVALAMACA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİ YURDUNDA SATIRLI KOVALAMACA ...
Öğrenci yurduna girip, elindeki satırla bir kişiyi kovaladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Öğrenci yurduna girip, elindeki satırla bir kişiyi ...
Isparta'da satırla öğrenci yurduna giren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Isparta'da satırla öğrenci yurduna giren kişi ...
Üç çocuk annesi, katiplikten avukatlığa uzanan başarısının örnek olmasını istiyor
YEREL HABERLER Üç çocuk annesi, katiplikten avukatlığa uzanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.