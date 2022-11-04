Isparta Valisi Aydın Baruş ve öğrenciler Eğirdir Gölü çevresinde temizlik yaptı

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ISPARTA (AA) - Eğirdir Gölü çevresinde Isparta Valisi Aydın Baruş ve ilkokul öğrencileri temizlik yaptı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından "Bana El Ver Susuz Kalma" projesi kapsamında Eğirdir Gölü çevresinde temizlik ve su tasarrufu eğitimi verildi.

Temizlik öncesi göl çevresindeki Köprübaşı mevkisinde verilen eğitimde, Vali Baruş, gölün çekilmesi ve bilinçsiz su tüketimine dikkati çekti.

Eğitim sonrasında VBaruş ile ilçe protokolü ve öğrenciler göl çevresinde temizlik yaptı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere "Ben Bugün 1 Litre Su Tasarruf Ediyorum" yazılı sticker dağıtıldı.

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