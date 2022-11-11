Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarda, kentte tarım araçları satışı yapan firmalar ile kamu kurumları stant açtı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Gökkubbe Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, bu tarz fuarların şehirler için çok önemli olduğunu söyledi.

Sektörel fuarların, aynı dalda faaliyet gösteren şirketlere katkı sağladığını belirten Baruş, "İnşallah gelecek yıllarda bu fuar daha geniş katılımlarla devam eder. Fuarda eğitsel faaliyetlerin yürütülmesi önemli." dedi.

Isparta için tarımın çok önemli olduğunu vurgulayan Baruş, şöyle devam etti:

"Dünya bugün gıda kriziyle boğuşuyor. İnsanların beslenmesi için tarımsal alanlarda eğitimlerin artması gerekiyor. Tarım ürünlerinin artması gerekiyor. Bu anlamda tarıma çok ciddi önem vermemiz lazım. Tarımın artırılması için hükümetimiz çiftçiye her türlü desteği veriyor. Vermeye de devam edecek."

Daha sonra Vali Baruş ve protokol üyeleri, tarım fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

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