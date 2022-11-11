Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

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ISPART (AA) - Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

M.A.E'nin kullandığı 32 PC 241 plakalı motosiklet, Deregümü Caddesi'nde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak yola savruldu.

Bu sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil, motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sürücü, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









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