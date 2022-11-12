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Isparta'da bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Isparta'da bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir otelin önündeki bisikletin çalınması çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Dün gece saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'ndeki otelin önüne bisikletini bırakan Hüseyin İpekçi, sabah saatlerinde bisikleti bıraktığı yerde bulamadı.

Bisikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına bakan İpekçi, bir kişinin bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığını gördü.

Polisi hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Bisikletin çalınan İpekçi, AA muhabirine, sabah işe gitmek için otelden çıktıktan sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Otelin sahibine durumu bildirip güvenlik kamera kayıtlarını izlediğini belirten İpekçi, "Görüntüleri görünce bisikletimin gece yarısı çalındığını fark ettim. Durumu emniyet güçlerine bildirdik sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Bisikletimi çalan şahıs geri getirirse ondan şikayetçi olmayacağım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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