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Isparta’da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor

AA

Isparta’da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor

ISPARTA (AA) - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık alanları kirleten kişiler atıklardaki parmak izlerinden tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılıyor.

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.

Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından adli işlem yapılıyor.

"Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, AA muhabirine, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi.

Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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