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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da mahalle sakinlerinin "kestane toplama nöbeti" sürüyor

AA

Isparta'da mahalle sakinlerinin "kestane toplama nöbeti" sürüyor

ISPARTA(AA) - Isparta'da bazıları asırlık olan kestane ağaçlarının olduğu alanda çadır kuran vatandaşlar, olgunlaşınca yere düşen kestaneleri satıp ek gelir elde ediyor.

Yenice Mahallesi'nde geniş alana yayılmış olan ağaçlarında yetişen kestaneler, ekim ayından kasımın sonlarına kadar toplanıyor.

Bahçelerin olduğu alanda çadır kurup olgunlaşan kestanelerin ağaçtan düşmesini bekleyen mahalle sakinleri, yere düşünce toplanan kestanelerin bir kısmını kendilerine ayırıp kalanını satıp ek gelir sağlıyor.

Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, 5 kuşaktır kestane toplanan mahallerindeki asırlık ağaçlardan bazılarının yaşının bini bulduğunu düşündüklerini söyledi.

Yaklaşık 70 hanenin kestane ağaçlarından ek gelir elde ettiğini kaydeden Akkaya, "Atalarımızdan kalan bahçelerimizi en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Bu sene soğuktan ve doludan dolayı verim az oldu. Şimdilik 6 ton kadar hasat yapabildik. Eskiden ustalarımız vardı, ağaçların üstüne çıkar bütün kestaneleri yere düşürürlerdi. Ustalarımızın hepsi vefat etti. Bahçe sahipleri kestanelerin yere düşmesini bekliyor." diye konuştu.

Akkaya, mahallelerinde yetişen kestanenin tadının Bursa ve Karadeniz'dekilerden daha tatlı olduğunu, bu kestanelerin pişirilmeden kabuğu soyularak yenilebildiğini ifade etti.

Kestane ağaçları olan Oğuzhan Yürekli ise güneş doğunca bahçeye gelerek hasat için hazırlık yaptıklarını söyledi.

İlk iş olarak çadır kurduklarını anlatan Yürekli, "Ağaçların altını temizlikten sonra düzenimizi kurup çayımızı demleyip sabahtan akşama kadar ağaçtan düşen kestaneleri takip etmeye başlıyoruz." dedi.

Geçen sene kestanenin kilogramını 35-40 lira arasında sattıklarını dile getiren Yürekli, fiyatın bu yıl 50-60 lira olduğunu kaydetti.

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