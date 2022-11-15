Isparta'yı 10 ayda 950 bin kişi ziyaret etti

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ISPARTA (AA) - Isparta'yı bu yılın 10 ayında 600 bini günübirlik olmak üzere yaklaşık 950 bin kişi ziyaret etti.

Göller Bölgesi'nde bulunan Isparta, 5 bin 938 yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte, özellikle gül ve lavanta sezonunda yoğunluk yaşanıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, gazetecilere, kentte ekim sonu itibarıyla 350 bin turistin konakladığını, yaklaşık 600 bin kişinin ise günübirlik ziyarette bulunduğunu söyledi.

Davraz Kayak Merkezine ocak ayında yaklaşık 200 bin günübirlik turistin geldiğini belirten Göçer, yoğunluğun en çok gül ve lavanta sezonunda yaşandığını anlattı.

Gül ve lavanta döneminde yaklaşık 400 bin turisti konuk ettiklerini aktaran Göçer, amaçlarının misafirlerin konaklayarak kenti daha çok tanımalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

- Hedef 4 mevsim, 12 ay turizm

Göçer, turizmi 4 mevsim ve 12 aya yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Önceki yıllara baktığımızda özellikle konaklama sayısı artış gösterdi. Bundan da önemlisi konaklama sayısının haziran, temmuz, ağustos yerine diğer boş geçen aylara yayıldığını gördük. Bu artışın devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Gelecek yılın planlamaları kapsamında Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, Kütahya, Adana ve özellikle Göller Ekspresi seferlerinden sonra da İzmir bölgesi için harekete geçtiklerini kaydeden Göçer, "Isparta'yı tur acentelerine tanıttık, dönüşleri çok olumlu oldu. Davraz'daki kayak sezonuyla beraber önümüzdeki yıl bu sayıların artarak devam edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

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