Isparta'da tartıştığı babasını ahırda tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde babasını ahırda tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Yalvaç ilçesi Bahtiyar köyünde yaklaşık 2 hafta önce evinin bahçesindeki ahırda bulunarak ineğin boynuz darbesiyle öldüğü iddia edilen Gürsel Akkuş'un (62), silahla vurulduğunun tespit edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan oğlu S.A'nın (35) işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki ifadesinde, eve geç geldiği için babasıyla tartıştıklarını, kendisine kızmasını gurur meselesi yapması nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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