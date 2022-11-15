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ISPARTA (AA) - Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 3017 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşan Ahmet Onur'dan (64) bir süredir haber alamayan kızı, babasının evine gitti.

Onur'u yatakta hareketsiz bulan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibi, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan adamın, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda kaldığı hastaneden bir hafta kadar önce taburcu edildiği öğrenildi.



Onur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine götürülecek.

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