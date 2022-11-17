ISPARTA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Isparta'da il ve ilçe kadın kollarında görev alan partililerle bir araya geldi, yeni üyelere rozet taktı.

Nazlıaka, Isparta Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, iktidara geldiklerinde Aile Destekleri Politikası Sigortası uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

Bunun aslında Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) dokuz sigorta türünden biri olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Türkiye'de bu sigorta türlerinin aslında sekizi uygulanıyor. Fakat Aile Destekleri Politikası Sigortası uygulanmıyor. Çünkü onlar yoksulluğu bitirmek değil, yönetmek istiyorlar. Biz, Aile Destekleri Sigortası ile herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya katılan, 21 Haziran'da Isparta'da eşi tarafından öldürülen Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı da Nazlıaka'nın daveti üzerine sahneye gelerek olayı anlattı.

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı'nın da yer aldığı toplantıda, yeni üyelere rozetleri takıldı.











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