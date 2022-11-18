ISPARTA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

Kentteki bir restoranda partililerle bir araya gelen Özdağ, ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile esnaf ziyaretleri yaptı.

Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ellerindeki tüm imkanları kullanması halinde bile terör girişimlerinin hepsinin önlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İstanbul Taksim'deki terör saldırısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Özdağ, "Bu olayda kişinin daha önceden takip edildiğine dair bilgiler paylaşıldı. Ben de en az 15 günden beri devletin bütün istihbarat örgütlerinin bu bölgede terör saldırısı beklediklerini ve buna yönelik önlemler aldığını zaten ifade etmiştim. Teknik olarak neden dolayı bu atlamayı yaptılar bilmiyorum. Bu önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.













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