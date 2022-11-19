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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi caddeye verilecek

AA

Isparta'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi caddeye verilecek

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Meclisi, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin kentteki bir caddeye verilmesi kararı aldı.

BBP İl Başkanı İsmail Demir, Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Isparta’da bir cadde, sokak veya parka verilmesi yönünde talepte bulundu.

Isparta Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında 257. Cadde'nin isminin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Fehmi Güney ve İl Başkanı İsmail Demir ile partililer, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, teşekkürlerini sundu.

Çakır, ziyarette yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu’nun isminin kentte bir caddeye verilmesinin kıymetli olduğunu belirterek, "Muhsin başkanımız herkesin sevdiği, herkesin gönlünde yer edinen siyasi bir lider. Isparta gül diyarımız, burada bulunmaktan dolayı da mutluyuz. Şehit liderimizin isminin güzel bir hizmete verilmesinden dolayı da mutlu ve onurluyuz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ömrünü devleti ve milleti için adayan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle andığını ifade etti.

Yazıcıoğlu’nun ismini Isparta’da yaşatmanın kendileri için bir şeref olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Devletimize büyük hizmet etmiş ve vefat eden bu kişilerin isimlerini yaşatmamız bizim için de çok önemli bir değer. Çünkü o insanlar bizlerin bugünkü bekamızın, rahat ortamda yaşamımızın en büyük sebeplerinden birisidir. İnşallah kabri cennet olur. Sizlere de başarılar diliyorum. Sizlerle aynı davanın peşindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemize hizmet edebilmek için aynı saflarda bulunuyoruz, aynı kulvarlarda koşuyoruz. Vermiş olduğunuz bu destek için de sizlere şahsım ve partim adına çok teşekkür ediyorum."

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