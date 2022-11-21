Dağcılar, öğretmenler günü için Sultan Dağı'na tırmandı

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ISPARTA(AA) - Isparta Arena Dağcılık Spor Kulübünce, öğretmenler günü nedeniyle organize edilen etkinlikle Sultan Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Kulübe üye dağcılar, Isparta-Afyonkarahisar sınırındaki 2 bin 610 rakımı ile Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Sultan Dağı eteklerinde hazırlık yaptı.

Dağcılar, soğuk hava, şiddetli rüzgar, çiğ ve yoğun sise rağmen yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki Sultan Dağı'nın doruğu Gelincikana ile Keçikaya ve Arap Yayla Tepesi olarak bilinen üç zirveye ulaştı.

Görüş mesafesinin iki metreye kadar düştüğü zorlu şartlarda ilerleyen dağcılar, zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı dalgalandırdı.

24 Kasım Öğretmenler Günü farkındalığı oluşturmak için düzenlenen tırmanış, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile öğretmenler, şehitler ve gazilere armağan edildi.

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