Isparta’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta’da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halife Sultan Mahallesi'nde görevli bekçiler, plakası olmayan bir motosikleti iterek götürmeye çalışan H.E.T. ve M.B.G'yi durdurdu.



Yapılan araştırmada motosikletin başka birine ait olduğunun anlaşılması üzerine bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.



Motosikleti çaldıkları belirtilen şüpheliler, bu çerçevede çıkarıldıkları sulh ve ceza hakimliğince tutuklandı.



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