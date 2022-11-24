Isparta'da Öğretmenler Günü kutlandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, Baydur ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti.

Öğretmenlerin geleceği inşa ettiğini belirten Vali Baruş, "Öğretmenler bizim için en önemli mesleklerin başında geliyor. Geleceğimizi inşa ettiğimiz okullar aslında fiziki mekanlar olarak görünüyor ama gençlerimizin, çocuklarımızın ruhunun inşa edildiği yerler haline geliyor. Okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz de ülkemizin geleceğine damga vuracak olan gençleri yetiştiriyorlar. Isparta’mızda da öğretmenlerimizin, çocuklarımızın eğitimi konusunda göstermiş olduğu hassasiyeti biliyoruz. Okul ziyaretlerimizde de buna şahit oluyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.