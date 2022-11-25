Isparta Ticaret Borsası

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ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü İnek sütü Lt 9,25 MTS Dana Kg 100,00 MTS Sığır Kg 106,00 MTS Elma (Sanayi tipi) Kg 3,33 TTS



MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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