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Isparta Ticaret Borsası

AA

Isparta Ticaret Borsası

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
İnek sütüLt9,25MTS
DanaKg100,00MTS
SığırKg106,00MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,33TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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