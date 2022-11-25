Isparta'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ISPARTA(AA) - Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari F.G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bulunduğu adres tespit edilen F.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.





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