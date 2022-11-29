Isparta Belediyesi, engelli öğrencinin hayatını kolaylaştırmak için okuluna rampa yaptırdı

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ISPARTA(AA) - Isparta Belediyesince, engelli bir öğrencinin okul bahçesinde oyun alanına rahat inebilmesi için rampa yaptırıldı.

Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki Mehmet Köse İlkokulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki engelli öğrenci Ömer Alp Taş'ın, yürüteciyle okul bahçesinde oyun alanına inmekte zorlandığı ve daha rahat kullanabileceği yeni bir rampa düzenlemesi yapılması yönündeki isteği belediye yetkililerine iletildi.

Bunun üzerine belediye çalışanlarınca bahçede oyun alanına inilecek bölgeye bir rampa yapıldı.

Öğrenci Taş, yapılan düzenlemeden son derece memnun kaldığını belirtti. Rahatlıkla bahçeye gidebildiğini aktaran Taş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Okul Müdürü Adnan Çelik de okulda engelli rampası ve engelli asansörü bulunduğunu ancak öğrencinin oyun alanı olarak kullanacağı bahçeye inerken zorlandığını belirtti. Çelik, yeni rampayla öğrencinin daha rahat bahçeye ulaştığını ifade etti.





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