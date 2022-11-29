Isparta'da "Organ Bağışı Farkındalık Günleri" toplantısı yapıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Organ Nakli Koordinatörleri Derneği İşbirliğinde "Organ Bağışı Farkındalık Günleri" toplantısı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, salgın sürecinde kadavradan organ nakillerinin olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle ne gibi çözümler ortaya konabileceği tartışıldı.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Çağlar Duran, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından birinin organ ve doku nakli olan hastalar olduğunu belirtti.



Isparta ve Burdur'da çalışan yoğun bakım uzmanlarının da katıldığı toplantı, yapılan sunumların ardından sonra erdi.





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