Isparta'da otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da önce tabelaya sonra ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kaya'nın (21) kullandığı 07 ALK 333 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi Çünür Kavşağı mevkisinde önce yol kenarındaki tabelaya, ardından ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kaya ile beraberindeki Burcu Karataş (21) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.





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