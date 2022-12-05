Isparta'da 8 binden fazla öğrenciye yemek desteği

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ISPARTA (AA) - Isparta'da pansiyonlarda kalan ya da taşımalı eğitim kapsamında eğitimlerine devam eden 8 bin 180 öğrenciye yemek desteği sağlanıyor.



Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, ailelerinden uzakta olan temel ve ortaöğretim öğrencilerinin yemek masraflarının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda pansiyondan kalan 2 bin 910, taşımalı eğitimde de 5 bin 270 öğrencinin bu hizmetten faydalandığını bildiren Baydur, 8 bin 180 öğrenciye yemek konusunda önemli bir destek sağlandığını kaydetti.







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