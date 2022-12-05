TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten Eğirdir Gölü açıklaması

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ISPARTA (AA) - TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Eğirdir Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Isparta'da gazetecilere açıklama yapan Bilgiç, Eğirdir Gölü'nün Türkiye'nin en önemli içme suyu havzalarından biri olduğunu belirtti.

Gölün ve çevresinin korunması yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin önemli bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Bilgiç, gölün çevresindeki yerleşim yerleri ile ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin Kuşak Kanalizasyon Projesi çalışmasını sürdürdüklerini kaydetti.

Gölün doğal güzelliğini ve özelliklerini kaybetmemesi için çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Bilgiç, konuyu ilgili yetkililerle sık sık gündeme getirdiklerini söyledi.

Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin geçen yıla göre 13 santimetre daha düşük seviyede seyrettiği belirtilmişti.



























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