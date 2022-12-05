Isparta'da polis ekiplerince çocuk ve gençlere yönelik etkinlik düzenlendi

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ISPARTA(AA) - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bir Hayat Bin Tebessüm Projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında köy okullarında eğitim gören 500 çocuk sinemayla buluşturuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Yasemin Polat, vatandaşların toplum güvenliğine katılımını ve desteğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının güvenlik hizmetini sağlarken toplumun katılımını ve desteğini almak olduğuna dikkati çeken Polat, bu amaçla Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı kapsamında Bir Hayat Bin Tebessüm isimli projeyle çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Proje ile çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu, kırtasiye yardımı ve kitap okuyan çocuklara yönelik geziler, sinema etkinlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, il merkezindeki 3 bin öğrenciye de bilgilendirme yaptıklarını vurguladı.



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