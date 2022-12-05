Isparta'da iki öğrenciye hizmet veren okulda köylüler de kurs görüyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'daki Güneyce köyünde iki öğrenci için açılan okulda köylüler de çeşitli konularda kurs görme imkanı buluyor.

İl genelinde açılan 18 Köy Yaşam Merkezinde arıcılık sürü yöneticiliği gibi konularda eğitimler veriliyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla, Güneyce köyündeki okulda, arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Baruş, törende yaptığı konuşmada, il genelinde arıcılığı geliştirmek istediklerini söyledi.

17 Kasım'da İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Arıcılık Faaliyetleriyle İlgili İş birliği Protokolü" imzalandığını belirten Baruş, "Bu kapsamında arıcılık kursuna katılıp başvuruda bulunanları desteklemek için hane başına 5 adet olmak üzere toplam 300 civarında arısı ile birlikte kovan dağıtacağız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da, Köy Yaşam Merkezlerindeki kurslara köylülerin yoğun ilgisi olduğunu, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda kurslar açmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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