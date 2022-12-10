Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde çıkan yangında öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'da bir evde çıkan yangında ev sahibi öldü, yardıma gelen 2 komşusu dumandan etkilendi.

Hızırbey Mahallesi 129. Cadde'deki 5 katlı binanın birinci katında oturan Süleyman Katırcı'nın (50) dairesinde yangın çıktı.

Kısa sürede daireyi saran yangında Katırcı, hayatını kaybetti. Yangına müdahale etmek isteyen Katırcı'nın 2 komşusu da dumandan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan 2 komşu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Katırcı'nın cenazesi ise otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.



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