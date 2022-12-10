Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde çıkan yangında öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir evde çıkan yangında ev sahibi öldü, yardıma gelen 2 komşusu dumandan etkilendi.
Hızırbey Mahallesi 129. Cadde'deki 5 katlı binanın birinci katında oturan Süleyman Katırcı'nın (50) dairesinde yangın çıktı.
Kısa sürede daireyi saran yangında Katırcı, hayatını kaybetti. Yangına müdahale etmek isteyen Katırcı'nın 2 komşusu da dumandan etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan 2 komşu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Katırcı'nın cenazesi ise otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.