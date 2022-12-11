Isparta'da eşinin tüfekle vurduğu hemşire hayatını kaybetti

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, eşi tarafından tüfekle vurulan hemşire yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden M.B. (66) sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Server B. (48) ve kendisini öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine savcılık talimatıyla eve pencereden giren ekipler, pompalı tüfekle vurulan Server B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde sızmış halde bulunan şüpheli M.B, polis ekibince gözaltına alındı.

Kadının cenazesi incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Hayatını kaybeden Server B'nin, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

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