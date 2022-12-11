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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Isparta'da başladı

AA

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Isparta'da başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da başlayan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda yaklaşık 1500 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tekvando Federasyonunca Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 48 ilden 281 kulüp ve yaklaşık 1500 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti, sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar diledi.

Şampiyona, 14 Aralık'ta sona erecek ve ardından 15 Aralık'ta da Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası başlayacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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