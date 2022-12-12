Isparta'da sezaryenle doğum oranı yüksek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA(AA) - Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde olan kentte, sezaryenle doğum oranlarının da yüksek olduğunu söyledi.



Karakaya, İl Özel İdaresinde düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, Sağlık Bakanlığının sezaryenle doğumda istediği oranının Isparta'da yakalanamadığını belirtti.



Sezaryenle doğumun fazlalığının tüm Türkiye’nin olduğu gibi Isparta’nın da sorunu olduğunu dile getiren Karakaya, "Normal doğuma vatandaşı ve hekimleri ikna edemiyoruz. Bu konuda hem anne adaylarına hem de hekimlere yönelik eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.



Anne ve bebek ölümlerinde de kentin ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Karakaya, aşılamada ise Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını kaydetti.



Karakaya, "Ülkemizde 14 aşımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Aşı oranlarında yüzde 99 oranıyla Türkiye ortalamasının üstündeyiz." bilgisini verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.