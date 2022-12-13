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ISPARTA (AA) - MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Genel Başkanımız, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve talimatları ile il başkanlığı görevini, kutlu davamıza, teşkilatımıza ve liderime sadakatimi şerefle ve ilk günkü heyecan ile yürüttüm. Güller ve göller diyarı olan Isparta'mıza hizmet etme amacı ile 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyet ve arzusu ile parti tüzüğümüzün 94. maddesine istinaden görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Lider, doktrin, teşkilat esasına bağlı şekilde liderimizin ve teşkilatımızın her daim emrinde partimize hizmet etmeye devam edeceğim."

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