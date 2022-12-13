Isparta Milli Eğitim AKUB Ekibi Kumluca'ya hareket etti

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ISPARTA (AA) - Isparta'da gönüllü öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, sel felaketinden etkilenenlere yardım için Kumluca'da gitti.



Yaz boyunca çeşitli eğitimlerden geçen Milli Eğitim AKUB ekibi, Antalya'ya uğurlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, sel felaketinin yaralarını sarmak için gönüllü oldukları için öğretmenlere teşekkür ederek yapacakları çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi.



Kumluca halkına "geçmiş olsun" diyen Baydur, öğretmenleri görevlerinde kolaylıklar dileyerek uğurladı.



AKUB üyesi öğretmenler sel bölgesinde çalışmalarını AFAD koordinesinde sürdürecek.

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