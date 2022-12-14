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Isparta'da 68 yaşındaki hasta "TAVI" operasyonuyla şifa buldu

AA

Isparta'da 68 yaşındaki hasta "TAVI" operasyonuyla şifa buldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversite (SDÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" operasyonuyla 68 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan Osman Selvi, SDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ekipleri tarafından bir saatte gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonda hastanın sağ kasığından, göğüs kafesi açılmadan, narkozsuz olarak gerçekleştirildi.

SDÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyat sonrasında hastaların yaşam kalitelerinde ciddi iyileşmeler görüldüğünü belirtti.

"TAVI" yönteminin özellikle ileri yaşta açık kalp ameliyatı uygun olmayan veya yüksek riskli olan hastalarda seçkin bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Karabacak, "İşlemde genellikle genel anestezi (narkoz) gerekmemekte, lokal anestezi altında yapılmaktadır. En basit anlatımıyla, plastik bir kateter ile hastanın sağ kasık atardamarından girilmekte ve daralmış olan kalp kapağı değiştirilmektedir. İşlem yaklaşık 1 saat sürmekte ve göğüs kafesi açılmadan yapılmaktadır. Hastalar işlemden sonra en fazla 24 saat yoğun bakımda takip edilmekte, 3-4 gün sonra taburcu edilebilmektedirler." diye konuştu.

Aort kapağı hakkında da bilgi veren Karabacak, şunları ifade etti:

"“Aort kapağı vücuda kanı pompalayan sol karıncık ile aort damarı arasında bulunan kalp kapağıdır. Aort kapak darlığı hastalığı özellikle ileri yaşta görülmekte ve hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. 75 yaş üzerinde 100 kişiden 3’ünde, 85 yaş üzerinde ise 100 kişiden 5’inde görülmektedir. Hastalarda nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılmalar, ritim bozuklukları ve daha kötüsü ani kardiyak ölümlere neden olabilmektedir. Darlığa bağlı şikayetleri başlayan hastalarda 3-5 yıl içinde ölüm riskinin yüzde 100’e yakın olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla aort darlığının sinsi bir hastalık olduğu ve özellikle bu şikayetler başladığında acilen tedavi edilmesi gerektiği söylenebilir."

Karabacak, aort kapağı darlığında ilaç tedavisinin yerinin oldukça sınırlı olduğundan tedavinin daralmış kapağın değiştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bu amaçla hastaların özelliklerine göre açık kalp cerrahisi veya "TAVI" işlemi uygulanabildiğini anlatan Karabacak, "Ciddi aort kapak darlığı olan bu hastaların bir kısmında ileri yaş veya yüksek operasyon riskleri nedeni ile operasyon önerilmemektedir. Açık ameliyat için uygun olmayan hastalarda TAVI işlemi için konsey kararı alınmaktadır." dedi.

Hasta Osman Selvi ise son 3 aydır nefes darlığı çektiğini ve ara ara baygınlık geçirdiğini belirterek, "Hastalığımın farkında değildim. Hastaneye geldiğimde ekokardiyografide (EKO) sonuçlarımda farkına vardım. Ciğerimde kararma başlamış. Hastanede tedavime başlandı. Allaha çok şükür şu an sağlım durumum çok iyi, yürüyebiliyorum." diye konuştu.

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