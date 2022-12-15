ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 4 bin sporcu mücadele ediyor.

Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 53 ilden 609 kulüp katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, gazetecilere, şampiyonada 4 bin sporcunun yanı sıra, antrenör ve hakemlerle birlikte yaklaşık 6 bin kişinin yer aldığını söyledi.

Katılımın rekor seviyede olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Türk tekvandosu dünyada çok önemli bir konuma sahip, son zamanlardaki başarımızı halkımız takdir ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız da takdir ediyor. Adım adım 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Bundan önceki olimpiyatta Tokyo'da hem paralimpikte 2 madalya hem genel tekvandoda 2 madalya almıştık. Toplam 4 madalyayla kapatmıştık. Geldiğimiz noktada sporcularımız 2024'e dolu dizgin gidiyorlar. 4 sporcudan daha fazla katılımı olimpik tekvandoda sağlayacaklar. 10 tane kategorisi olan kilosu olan para tekvandoda oluru zorluyoruz."

Açılış törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen de katıldı.

Şampiyona, 18 Aralık'ta sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.