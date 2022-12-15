Isparta'da "yunus" timlerinin uyuşturucu denetiminde 7 şüpheli gözaltına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yunus timlerince yapılan uygulamada 7 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yunus timlerince kent merkezindeki bazı mahallelerde şok uygulama yapıldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekiplerce 6 şüpheliye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", diğer şüpheliye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek" suçundan adli işlem yapıldı.